В школах Украины планируют ввести предмет "Финансовая грамотность"

30.04.2020 12:29

Укринформ

Национальный банк Украины и Министерство образования и науки планируют сделать курс финансовой грамотности постоянным школьным предметом.

Об этом директор департамента коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко заявила на онлайн-презентации образовательного сериала Министерства цифровой трансформации «Цифровые деньги», сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы вместе с Министерством образования работаем сейчас над тем, чтобы факультатив по финансовой грамотности стал постоянным учебным предметом, а для средней и старшей школы мы разработали платформу для обучения, по которой мы будем давать не только детям быстрые знания, а учителям и научным преподавателям мы анонсируем мощный онлайн-портал", — заявила она.

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Как сообщалось, с 2012 до 2019 года МОН при поддержке USAID вводили экспериментальное преподавание курса «Финансовая грамотность» в системе общего среднего образования. Ежегодно курс совершенствовался в соответствии с пожеланиями преподавателей, методистов, экспертов, учащихся и их родителей.

С 2019-го в школах Украины введен факультативный курс финансовой грамотности.

По материалам: ukrinform.ru