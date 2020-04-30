В школах Украины планируют ввести предмет «Финансовая грамотность»
В школах Украины планируют ввести предмет "Финансовая грамотность"
30.04.2020 12:29
Укринформ
Национальный банк Украины и Министерство образования и науки планируют сделать курс финансовой грамотности постоянным школьным предметом.
Об этом директор департамента коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко заявила на онлайн-презентации образовательного сериала Министерства цифровой трансформации «Цифровые деньги», сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы вместе с Министерством образования работаем сейчас над тем, чтобы факультатив по финансовой грамотности стал постоянным учебным предметом, а для средней и старшей школы мы разработали платформу для обучения, по которой мы будем давать не только детям быстрые знания, а учителям и научным преподавателям мы анонсируем мощный онлайн-портал", — заявила она.
Читайте также: Украинскому обществу не хватает финансовой грамотности — эксперты
Как сообщалось, с 2012 до 2019 года МОН при поддержке USAID вводили экспериментальное преподавание курса «Финансовая грамотность» в системе общего среднего образования. Ежегодно курс совершенствовался в соответствии с пожеланиями преподавателей, методистов, экспертов, учащихся и их родителей.
С 2019-го в школах Украины введен факультативный курс финансовой грамотности.
По материалам: ukrinform.ru