ВР ратифицировала два договора с Аргентиной: о выдаче правонарушителей и правовой помощи

30.04.2020 15:57

Укринформ

Верховная Рада во время внеочередного заседания 30 апреля ратифицировала Договор между Украиной и и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц (законопроект № 0023).

Закон поддержали 300 народных депутатов, сообщает кореспонент Укринформа.

В пояснительной записке отмечается, что вступление Договора в силу позволит урегулировать в отношениях между Украиной и Аргентинской Республикой порядок передачи граждан для отбывания наказания в государстве их гражданства, что будет способствовать исправлению и социальной адаптации осужденных.

Вступление Договора в силу необходимо для урегулирования механизма взаимодействия государственных органов сторон при решении вопросов о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, которые готовы отбывать наказание на территории государства своего гражданства.

6 августа 2018 года в г. Буэнос-Айрес был заключен Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц.

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В соответствии с пунктами «б» и «є» части второй статьи 9 Закона Украины «О международных договорах Украины», настоящий Договор подлежит ратификации как относящийся к правам, свободам и обязанностям человека и гражданина, и поскольку его ратификация предусмотрена статьей 24 настоящего Договора.

Рада также приняла закон "О ратификации договора между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам" (№ 0024).

Соответствующее решение на внеочередном заседании 30 апреля поддержали 307 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Предусмотрено, что Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам вступает в силу на тридцатый день после даты обмена ратификационными грамотами.

Как отмечается в пояснительной записке, договор между странами создаст правовые основания для сотрудничества между компетентными органами обоих государств при рассмотрении уголовных дел, которое будет заключаться в исполнении запросов о правовой помощи.

Реализация положений договора будет обеспечиваться в пределах средств, предназначенных в государственном бюджете Украины на содержание государственных органов, которые непосредственно будут участвовать в его исполнении, и не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины.

Как сообщалось, Украина и Аргентина подписали договор о взаимной правовой помощи в уголовных делах в августе 2018 года.

По материалам: ukrinform.ru