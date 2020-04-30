Врачи киевской больницы No 8 вышли на акцию протеста: медики жалуются на низкие зарплаты

По словам врачей, власть так и не выполнила обещания о доплатах медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом.

Медики No 8 киевской больницы вышли на акцию протеста, сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook-страницу «Жизнь Минского массива — Оболонский район».

Недовольство медиков вызвало то, что вместо 300% доплат, как обещали во власти, они снова получили зарплату размером 3-5 тысяч… Хотя их больница приняла уже более сотни пациентов с коронавирусом:

«Медики лечат пациентов с COVID-19 и ожидали, что за это получат обещанные надбавки. Но снова получили 3-5 тысяч гривен. С середины марта больница приняла около 150 заболевших коронавирусом, из больницы уволилось много младшего персонала… Вчера у двоих врачей выявили коронавирус и потенциально они могли заразить ещё 42 своих коллег. Люди просто отказываются работать в таких условиях».

Как мы и говорили. Персонал 8-ой больницы вышли на бойкот и отказываются работать за 3-5 тысяч в условиях… Gepostet von Життя Мінського масиву — Оболонський район am Donnerstag, 30. April 2020

Напомним, ранее мы сообщали, что в МОЗ попросили украинцев воздержаться от акций протеста.