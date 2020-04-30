Всеукраинская школа онлайн идет на выходные 1 и 11 мая

30.04.2020 22:59

Укринформ

Во Всеукраинской школе онлайн 1 и 11 мая будут выходными, и уроки в эти дни не будут транслироваться.

Об этом сообщает Министерство образования и науки в Facebook.

"1 и 11 мая — выходные во Всеукраинской школе онлайн. Организаторы проекта получили большое количество обращений с просьбами не нагружать детей обучением в официальные государственные выходные. Именно поэтому 1 и 11 мая уроки не будут транслировать", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что все темы, предусмотренные программой до конца учебного года, будут вычитаны и обнародованы.

Как сообщалось, с 6 апреля для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" — уроки по 11 предметам, которые по расписанию транслируют украинские телеканалы и YouTube Министерства образования и науки.

Транслируются уроки по: украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

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Уроки транслируются ежедневно, с понедельника по пятницу, по меньшей мере до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00 и заканчиваются — в зависимости от расписания. Все уроки хранятся в записи на YouTube-канале.

Также сообщалось, что во вторник, 28 апреля, Всеукраинская школа онлайн начала трансляцию уроков для школьников 1-4 классов.

По материалам: ukrinform.ru