Украинские врачи защищены медсредствами на четыре недели вперед – ОП

29.04.2020 20:29

Укринформ

Украина прошла кризисный этап поставки медицинских средств, а врачи защищены на четыре недели вперед.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, сообщается на сайте ОП.

«Мы прошли кризисный этап. Врачи сейчас защищены на четыре недели вперед. Появляются единичные видео. Но это не потому, что не поставляется продукция. Возможно, есть какая-то внутрилогистическая проблема в Украине. Но мы привезли и обеспечили всех врачей. Мы прошли этот кризис — это было наша основная задача», — подчеркнул он.

Тимошенко заметил, что в течение апреля государство обеспечило доставку в Украину 1,3 млн специальных респираторов, более 200 тыс. одноразовых костюмов, а также 250 тыс. ПЦР-тестов из Китая и Южной Кореи.

По его словам, этого удалось достичь благодаря слаженной работе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 при Офисе Президента Украины, которую пришлось создать полтора месяца тому назад в условиях фактического отсутствия средств защиты в украинских больницах. «С такой ситуацией столкнулась не только Украина. Во всех европейских государствах не хватало средств защиты», — заметил Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса Президента рассказал, что на первом этапе Украина законтрактовала доставку из Китая необходимых средств защиты для врачей, но это одноразовые поставки того, чего не хватало.

Тимошенко заметил, что впоследствии был налажен так называемый воздушный мост, что позволило завозить медсредства на постоянной основе. Первый вид таких грузов — это гуманитарная помощь для Украины, которая закупалась на средства украинского бизнеса из специальных фондов. Второй вид — это средства защиты, которые покупал бизнес как гуманитарную помощь для регионов своего базирования. Третий вид — товар, который поставляли по коммерческим запросам, в частности от аптечных сетей и ритейлеров. В этом случае государство перенаправляло запросы в авиакомпании, с которыми бизнес имел коммерческие отношения.

Тимошенко добавил, что вместе с тем одной из просьб государства к авиакомпаниям стало предоставление бизнесу максимально низкой стоимости перевозки, чтобы наполнить рынок масками.

«Вспомните, сколько месяц назад стоили маски — 20-25 гривень. Сегодня цена — от восьми до 11 гривень за маску. Цена уменьшилась вдвое. Почему? Потому что мы дали возможность быстро, активно наполнять рынок. Он наполнился — цена начала падать», — заявил заместитель руководителя Офиса Президента.

Кроме того, Тимошенко подчеркнул, что за месяц государство запустило отечественное производство многоразовых костюмов и наладило изготовление украинских ПЦР-тестов. Сейчас уже отгружены 600 тыс. таких тестов, еще планируется отгрузить 1,4 млн единиц.

В то же время, как рассказал Тимошенко, в дальнейшем необходимые средства будут закупаться структурами Министерства здравоохранения и поставляться для пополнения резервов. Это необходимо на случай возникновения очередной вспышки заражения населения инфекционной болезнью.

Также Тимошенко подчеркнул, что в начале кризиса была логистическая проблема с централизованной доставкой медицинских товаров в регионы Украины. Сейчас система налажена, и это позволяет после прибытия самолета через полдня направить одновременно весь груз в области.

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С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Сейчас карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru