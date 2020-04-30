Защита памятников во время войны: Украина ратифицирует протокол Гаагской конвенции

30.04.2020 15:23

Укринформ

Верховная Рада приняла закон "О присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года" (законопроект №0036).

Решение 30 апреля поддержали 321 народный депутат, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ратификация указанного Протокола даст возможность Украине обращаться к ЮНЕСКО с просьбами об оказании технической помощи в организации защиты своих культурных ценностей, подготовительных, профилактических или организационных мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций, а также получить дополнительные инструменты в организации осуществления мониторинга и охраны культурных ценностей на временно оккупированных территориях", — отмечается в пояснительной записке.

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Закон разработан с целью совершенствования защиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и создания системы усиленной защиты специально выделенных категорий культурных ценностей путем создания правовых оснований для осуществления за счет международной технической помощи ЮНЕСКО организации защиты своих культурных ценностей. В частности, подготовительные меры относительно защиты культурных ценностей, предупредительные и организационные меры в случае чрезвычайных ситуаций и составление национальных перечней культурных ценностей, или в связи с любой другой проблемой, которая возникнет в результате применения Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

"Протокол детализирует положения Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года для применения в период вооруженного конфликта и регламентирует процедуру по усовершенствованию защиты культурных ценностей как в мирное время, так и в случае вооруженного конфликта, в том числе защиту культурных ценностей на оккупированной территории (часть вторая статьи 18 Конвенции) и создание системы усиленной защиты специально выделенных категорий культурных ценностей", — говорится в пояснительной записке.

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Протокол также устанавливает дополнительные ограничения в применении принципа "военной необходимости", вводит институт "усиленной защиты". Протоколом развиты и регламентированы вопросы уголовного преследования за преступления против культурных ценностей, что значительно расширяет и усиливает ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия в случае вооруженного конфликта.

Протокол предусматривает защиту культурных ценностей на оккупированной территории, в частности, согласно статье 9 Протокола запрещено: любой незаконный экспорт, иное изъятие или передача права собственности на культурную ценность; любые археологические раскопки, если только это не требуется исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности; любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетельства культурного, исторического или научного характера.

По материалам: ukrinform.ru