59% украинцев готовы придерживаться карантина неограниченное время

Общество
Христина Качоровська0
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Результатами соответствующего соцопроса поделились в Киевском международном институте социологии.

Карантин в Украине
Карантин в Украине. Фото — dumskaya.net

Об этом передает «НБН» ссылаясь на КМИС.

Социологи провели среди украинцев опрос на тему карантина. Больше всего их интересовал вопрос, сколько времени украинцы готовы придерживаться мер карантина. Результаты такие:

  • 59% — готовы придерживаться сколько нужно
  • 11% — не придерживаются, так как вынужден/вынуждена ходить на работу
  • 9% — готовы придерживаться не более месяца
  • 6% — готовы придерживаться не более трех месяцев
  • 5% — готовы придерживаться не более двух месяцев
  • 3% — не придерживаются карантина, так как считают его слишком жестким

Напомним, ранее в МОЗ рассказали, когда в Украине начнут ослаблять меры карантина.


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