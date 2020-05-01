59% украинцев готовы придерживаться карантина неограниченное время

Результатами соответствующего соцопроса поделились в Киевском международном институте социологии.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на КМИС.

Социологи провели среди украинцев опрос на тему карантина. Больше всего их интересовал вопрос, сколько времени украинцы готовы придерживаться мер карантина. Результаты такие:

59% — готовы придерживаться сколько нужно

11% — не придерживаются, так как вынужден/вынуждена ходить на работу

9% — готовы придерживаться не более месяца

6% — готовы придерживаться не более трех месяцев

5% — готовы придерживаться не более двух месяцев

3% — не придерживаются карантина, так как считают его слишком жестким

Напомним, ранее в МОЗ рассказали, когда в Украине начнут ослаблять меры карантина.