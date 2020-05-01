Из Кореи доставили защитные костюмы для медиков, приобретенные за средства Фонда Порошенко

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01.05.2020 08:42

Укринформ

В Украину доставили вторую партию защитных костюмов для медицинских работников — 42,5 тысячи единиц, купленных за счет Фонда Петра Порошенко и компании Roshen в Южной Корее.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Вторая партия – 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников – прибыла из Сеула в Киев. Костюмы, купленные Фондом Порошенко и компанией Roshen, бесплатно передаются в больницы по всей Украине", — говорится в сообщении.

Следовательно, по информации пресс-службы, из Южной Кореи уже доставлено 85 тысяч костюмов. В целом у Порошенко закупили 130 тысяч защитных костюмов. 30 тысяч медицинских комбинезонов производства Китая уже поступили в больницы, которые работают, в частности, в очагах вспышки коронавируса. С 1 мая разъедется по всей Украине и груз из Южной Кореи, отметили в пресс-службе.

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В партии также напомнили, что "Европейская солидарность" требует от парламента принять законопроекты о страховании медработников и о введении массового тестирования – в первую очередь для всех сотрудников медучреждений и пациентов.

По информации лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, по состоянию на вечер 30 апреля подписи для проведения внеочередной сессии, где должны быть рассмотрены предложенные законопроекты, дали все фракции и депутатские группы, кроме «Слуги народа». «Я надеюсь, что среди депутатов монобольшинства все же найдутся люди, которые осознают свою ответственность. И в понедельник-вторник мы сможем провести внеочередную сессию и принять законы, которых ждут медики и пациенты. Ибо без защиты врачей и массового тестирования на коронавирус карантин – это самоубийство для экономики», – заявил Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

По материалам: ukrinform.ru