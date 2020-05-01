Из Кореи доставили защитные костюмы для медиков, приобретенные за средства Фонда Порошенко

Общество
Таисия Слепцова0

Из Кореи доставили защитные костюмы для медиков, приобретенные за средства Фонда Порошенко

Из Кореи доставили защитные костюмы для медиков, приобретенные за средства Фонда Порошенко

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01.05.2020 08:42

Укринформ

В Украину доставили вторую партию защитных костюмов для медицинских работников — 42,5 тысячи единиц, купленных за счет Фонда Петра Порошенко и компании Roshen в Южной Корее.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Вторая партия – 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников – прибыла из Сеула в Киев. Костюмы, купленные Фондом Порошенко и компанией Roshen, бесплатно передаются в больницы по всей Украине", — говорится в сообщении.

Из Кореи доставили защитные костюмы для медиков, приобретенные за средства Фонда Порошенко

Из Кореи доставили защитные костюмы для медиков, приобретенные за средства Фонда Порошенко

Следовательно, по информации пресс-службы, из Южной Кореи уже доставлено 85 тысяч костюмов. В целом у Порошенко закупили 130 тысяч защитных костюмов. 30 тысяч медицинских комбинезонов производства Китая уже поступили в больницы, которые работают, в частности, в очагах вспышки коронавируса. С 1 мая разъедется по всей Украине и груз из Южной Кореи, отметили в пресс-службе.

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В партии также напомнили, что "Европейская солидарность" требует от парламента принять законопроекты о страховании медработников и о введении массового тестирования – в первую очередь для всех сотрудников медучреждений и пациентов.

По информации лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, по состоянию на вечер 30 апреля подписи для проведения внеочередной сессии, где должны быть рассмотрены предложенные законопроекты, дали все фракции и депутатские группы, кроме «Слуги народа». «Я надеюсь, что среди депутатов монобольшинства все же найдутся люди, которые осознают свою ответственность. И в понедельник-вторник мы сможем провести внеочередную сессию и принять законы, которых ждут медики и пациенты. Ибо без защиты врачей и массового тестирования на коронавирус карантин – это самоубийство для экономики», – заявил Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

По материалам: ukrinform.ru


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