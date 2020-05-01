МОН в этом году хочет увеличить объем бюджетных мест на 7% — Стадный

01.05.2020 02:10

Укринформ

Министерство образования и науки хочет увеличить объем бюджетных мест для выпускников школ на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный в прямом эфире на Facebook-странице МОН, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы подали запрос в Министерство экономического развития недели, наверное, две-три назад. По нему мы подавали увеличение бюджетных мест на бакалаврат на 7% по сравнению с предыдущим годом", — заявил Стадный.

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Он добавил, что Министерство образования хотело бы увеличить объем бюджетных мест в этом году для поступающих после школы.

По материалам: ukrinform.ru