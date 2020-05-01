Офис Генпрокурора изучит ситуацию с деятельностью "Эпицентра" — Венедиктова

30.04.2020 22:54

Укринформ

Офис Генпрокурора изучит ситуацию с деятельностью компании "Эпицентр" и депутата Александра Гереги в период карантина.

Об этом Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Мокрик По Живому" на телеканале Hromadske, сообщает корреспондент Укринформа.

"Поскольку это вопрос, который реально для общественности актуальное и резонансное, конечно, мы также будем его исследовать и изучать. Он мимо нас не пройдет, этот вопрос", — заявила она.

Ранее Венедиктова зачитала в эфире вопросы от зрителей. Вопрос касался, в частности, деятельности в сети "Эпицентр" и ДТЭК в период карантина.

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Как сообщалось в СМИ, народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения у его компании "Эпицентр К". В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия".

Помощник Гереги Ольга Григорьева сообщила, что письмо на имя Кличко было единственным подобным отправленным письмом, он был ошибкой другой помощницы, и что сейчас народный депутат с этим разбирается.

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В свою очередь заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на самолете "Мрия", который доставлял в Украину медицинские товары, часть груза гуманитарной, а часть — закуплена за средства коммерческих структур.

В компании "Эпицентр" подчеркнули, что авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия", был профинансирован компанией, а часть груза действительно предназначалась для продажи в сети.

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23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали Президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшкота другие чиновники.

В общем "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.

Тогда Президент Владимир Зеленский заявлял, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и свыше 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".

По материалам: ukrinform.ru