Офис Генпрокурора изучит ситуацию с деятельностью «Эпицентра» — Венедиктова
Офис Генпрокурора изучит ситуацию с деятельностью "Эпицентра" — Венедиктова
30.04.2020 22:54
Укринформ
Офис Генпрокурора изучит ситуацию с деятельностью компании "Эпицентр" и депутата Александра Гереги в период карантина.
Об этом Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Мокрик По Живому" на телеканале Hromadske, сообщает корреспондент Укринформа.
"Поскольку это вопрос, который реально для общественности актуальное и резонансное, конечно, мы также будем его исследовать и изучать. Он мимо нас не пройдет, этот вопрос", — заявила она.
Ранее Венедиктова зачитала в эфире вопросы от зрителей. Вопрос касался, в частности, деятельности в сети "Эпицентр" и ДТЭК в период карантина.
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Как сообщалось в СМИ, народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения у его компании "Эпицентр К". В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия".
Помощник Гереги Ольга Григорьева сообщила, что письмо на имя Кличко было единственным подобным отправленным письмом, он был ошибкой другой помощницы, и что сейчас народный депутат с этим разбирается.
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В свою очередь заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на самолете "Мрия", который доставлял в Украину медицинские товары, часть груза гуманитарной, а часть — закуплена за средства коммерческих структур.
В компании "Эпицентр" подчеркнули, что авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия", был профинансирован компанией, а часть груза действительно предназначалась для продажи в сети.
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23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали Президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшкота другие чиновники.
В общем "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.
Тогда Президент Владимир Зеленский заявлял, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и свыше 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".
По материалам: ukrinform.ru