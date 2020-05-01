Ослабление карантина: Зеленский предупредил о последствиях власти Черкасс, "потерявшие календарь"

01.05.2020 19:16

Укринформ

Власть разрешила возобновить работу продуктовым и аграрным рынкам и теперь ждет шага навстречу от владельцев рынков.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

"Это (открытие рынков — ред.) было важным для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шагов навстречу со стороны владельцев рынков. Пожалуйста, будьте ответственными, обеспечьте для продавцов и посетителей безопасные условия. Иначе рынки, которые будут нарушать правила, будут закрыты снова. Уверен, этого не хочется никому", — отметил он.

Отдельно глава государства дал оценку действиям властей города Черкассы, которые "потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия раньше 11 мая".

По его словам, это попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия. "На будущее: это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей", — отметил Зеленский.

Читайте также: Отмена карантина в Черкассах может привести к катастрофе — Степанов

Как сообщал Укринформ, исполнительный комитет Черкасского городского совета своим решением от 30 апреля разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решения об ослаблении карантинных ограничений.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жесткий ответ на отмену карантинных ограничений в Черкассах.

По материалам: ukrinform.ru