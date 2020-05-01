Шмыгаль отчитался Зеленскому о подготовке к смягчению карантина

01.05.2020 15:12

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания сообщил, что Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм.

Президент Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения COVID-19, которая состоялась под председательством главы государства, говорится на сайте Президента.

«Мы видим, что украинцы становятся сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения ("Дій вдома" — ред.) — лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина», — отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания сообщил, что Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, детально прорабатывая все этапы.

Сегодня должны открыться продовольственные рынки, однако, будут функционировать они по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

В то же время отмечалось, что майские праздники — последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Национальная полиция сообщила, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это.

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Пограничники сообщили об увеличении количества лиц, устанавливающих приложение «Дій вдома», что помогает проходить самоизоляцию во время карантина. Контроль за соблюдением самоизоляции с помощью приложения происходит через регулярные сообщения в течение дня, проверку соответствия фотографии лица эталонной фотографии, загруженной во время установки сервиса, а также геолокации мобильного телефона в момент фотографирования. После получения сообщения гражданину необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды.

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Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более семи тысяч граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за прошлые сутки, 65% установили приложение «Дій вдома». Несколькими днями ранее таких было 50%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также добавил, что в Украине ежедневно увеличивается число людей, выздоравливающих от COVID-19.

Как сообщал Укринформ, правительство 22 апреля обязало Минцифры обеспечить функционирование электронного сервиса "Дій вдома", в частности, информационной системы эпидемиологического контроля за распространением COVID-19, что является частью сервиса.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru