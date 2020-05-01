В мире отмечают День труда

01.05.2020 08:54

Укринформ

Сегодня в Украине и многих странах мира отмечают Первомай, или День труда.

Сейчас день 1 Мая, так или иначе, празднуют в более чем 80 странах, правда, названия этого праздника разные: День труда, День весны, Майский день, Праздник весны и труда, Праздник установления 8-часового рабочего дня и День ландышей. Еще 55 стран мира празднуют День, посвященный труду в остальные дни года. Скажем, в США он приходится на первый понедельник сентября, а в Японии на 23 ноября. В Австралии «Восьмичасовой день» в разных штатах отмечают в разные дни.

Однако разнятся не только названия, но и традиции празднования Первомайских праздников. К примеру, Французы отмечают День Жанны д'Арк, День королевы (Девы Марии) и День ландышей; у англичан день 1 мая ассоциируется с Майским деревом, Зеленым Джеком, Робин Гудом и проводится как костюмированное народное гуляние; в Испании — Зеленый Сантьяго, праздник влюбленных и цветов; в скандинавских странах в ночь на 1 мая (Вальпургиеву ночь), разжигают костры, водят хороводы, чтобы отвадить троллей и ведьм, а сам день называют Днем кукушки. А вот в Швейцарии, Чехии, Словакии, Венгрии перед окнами девушек и любимых высаживают майские деревья.

В Украине относительно Дня труда и до сих пор ведутся дискуссии. Однако, сейчас политическая составляющая этого дня постепенно отходит, а сегодняшний день превращается в возможность отдохнуть.

По материалам: ukrinform.ru