Война на Донбассе: оккупанты продолжают активно обстреливать украинских военных

В течении четверга, 30 апреля, боевики ОРДЛО пятнадцать раз открывали огонь по позициям ВСУ на фронте.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на утреннею сводку от штаба ООС.

Так, в последний день апреля пророссийские террористы 15 раз проигнорировали режим тишины на Донбассе. Оккупанты вели стрельбу из оружия, запрещенного Минскими соглашениями, а именно: артиллерийских систем, минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и различного стрелкового оружия.

Боевики вели стрельбу вблизи таких населенных пунктов как Павлополе, Пески, Камянка, Авдеевка, Тарамук, Красногоровка, Новотошкивское (три раза), Новоалександровка, Новозвановка, Ореховое (два раза), Хутор Свободный, Новгородское.

К счастью, после обстрелов противника никто из бойцов ООС не пострадал.

Все провокации оккупантов не остались без адекватного огневого ответа от украинских военных: впоследствии, военные ВСУ убили двух боевиков и ещё троих ранили.

Уже с начала 1 мая террористы успели 9 раз обстрелять ВСУ. Под огонь попали позиции возле Богдановки (три раза), Водяного (два раза), Крымское (два раза), Пивденное.

В результате обстрелов, ранение получили двое бойцов ВСУ: им оперативно предоставили первую медицинскую помощь и отправили в больницу. Состояние раненых не вызывает опасений.

На эти обстрелы украинские военные также открывали ответный огонь. Потери оккупантов уточняются.

Среди военных ООС на Донбассе не зафиксировано заболевших коронавирусом.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 29 апреля.