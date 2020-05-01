Украина позволит чартерные рейсы для заробитчан — Пристайко

01.05.2020 20:16

Укринформ

Одним из условий к зарубежным партнерам, которые приглашают наших сезонных рабочих, является обеспечение их медицинским страхованием.

Об этом заявил во время брифинга вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко, сообщает корреспондент Укринформа.

«Одним из условий, о котором я уже беседовал с нашими зарубежными партнерами, было то, что украинцы должны быть обеспечены медицинским страхованием. То есть если человек заболел в силу разных причин, то его должны лечить там, где этот человек находится, где это безопасно, где высокое качество медицины. В каждом конкретном случае в конце концов принимает решение сам человек — где он хочет лечиться, каким образом», — сказал Пристайко.

Он добавил, что помощь в этом оказывает сеть заграничных дипломатических учреждений и они готовы эту работу продолжать.

Пристайко также отметил, что условия трудоустройства наших граждан за рубежом должны были быть согласованы несколько десятилетий тому назад.

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«Так уж случилось, что мы говорим с правительствами зарубежных стран о том вопросе, о котором мы должны были говорить, наверное, 20-30 лет тому назад, — каким образом обеспечиваются наши работники, украинцы, за рубежом, насколько их условия комфортны и безопасны. Эту дискуссию нужно было провести давно. Дай Бог, чтобы мы сейчас, поняв свои ошибки, исправили это», — подчеркнул вице-премьер-министр.

Пристайко также отметил, что правительство должно обеспечить безопасность своих граждан, достойные условия их пребывания и безопасное возвращение домой.

"Что еще делает правительство — это разработка одного алгоритма, которым мы позволим пользоваться всем, кто захочет поехать за границу. Мы рассчитываем, что на первом этапе будет организованный процесс. Авиационные компании, в частности МАУ, готовы подключиться. Мы говорим о чартерных рейсах, процедурах, каким образом люди будут собираться, проходить медицинский контроль, обсервацию и все остальное", — добавил Пристайко.

Как сообщал Укринформ, переговоры о приезде украинцев на сезонные работы уже ведут представители нескольких стран, среди них — Израиль, Финляндия, Австрия, Германия и страны, граничащие с Украиной.

По материалам: ukrinform.ru