Украинцы могут остаться без вакцин и лекарств — Супрун

01.05.2020 17:26

Укринформ

Из-за медлительности Минздрава с закупками лекарств и медпрепаратов по государственным программам лечения украинцы могут остаться без вакцин и лекарств.

Об этом в Facebook написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

"Закупки лекарств и медицинских изделий по бюджетным программам под угрозой! До сих пор около 10 миллиардов гривень, которые на это выделены, не начали использоваться. Это означает, что уже до конца этого года сотни тысяч пациентов не могут получить жизненно необходимые лекарства, ведь их просто не будет", — написала Супрун.

Она отметила, что это касается вакцин для проведения прививок по национальному календарю прививок, антиретровирусной терапии для людей с ВИЧ, лекарства для людей с туберкулезом, гепатитами В и С, с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими болезнями.

"Уже начался пятый месяц 2020 года, но процесс закупок все блокируется. До сих пор не выбраны международные организации, которые будут закупать лекарства, не подписаны с ними соответствующие соглашения, не утверждены необходимые документы для старта закупок — перечень лекарств и бюджетные паспорта на закупочные программы", — написала Супрун.

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Она добавила, что ни экс-министр Зоряна Скалецкая, ни экс-министр Илья Емец в свое время, а теперь и действующий министр здравоохранения Максим Степанов не приступали к решению этого вопроса.

Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения заявило о задолженности международных закупочных организаций по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн.

По материалам: ukrinform.ru