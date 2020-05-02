Сытник — о деле ПриватБанка: Движемся к тому, чтобы начать объявлять подозрения

02.05.2020 01:30

Укринформ

На экспертов по делу ПриватБанка осуществляется беспрецедентное давление, однако НАБУ ведет работу над тем, чтобы начать объявлять подозрения.

Об этом в интервью 24 каналу заявил директор НАБУ Артем Сытник.

«Мы движемся к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения. Конечно, есть определенные трудности и преграды, потому что в этой ситуации мы зависим не только от себя», — отметил глава НАБУ, отвечая на вопрос «Почему Коломойскому до сих пор не вручили подозрение?».

Он пояснил, что существует необходимость в проведении экспертных исследований, а на экспертов «осуществляется беспрецедентное давление». И заметил, что это типичная ситуация для такой категории дел.

«Опять же, это не является причиной, чтобы останавливать эти расследования. Мы движемся вперед. Я не хочу раскрывать планы на ближайшее будущее, но мы понимаем, что в этих делах – и прежде всего в этом деле – от нас ждут ответа. Не только наши граждане, но и наши международные партнеры», — резюмировал Сытник.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возврат несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

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30 апреля на внеочередном заседании Верховная Рада одобрила предложение рассматривать этот законопроект по особой процедуре.

По материалам: ukrinform.ru