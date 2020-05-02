В Украине разоблачили банду, выкравшую 1860 икон из церквей по всей стране

02.05.2020 19:14

Укринформ

Тернопольские правоохранители разоблачили межрегиональную группу лиц, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила кражи 1860 икон из церквей в разных областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области, следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Тернопольской области ДСР Нацполиции, разоблачена межрегиональная группа лиц, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных областях Украины, соединенных с тайным проникновением в этих помещений. По данным следствия, последняя кража состоялась 30 апреля 2020 года из храма, расположенного в с. Михайловка Шаргородского района Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года, которые в дальнейшем изъяты », — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям более 70 правоохранителей, на территории городов Одессы, Киева и Хмельницкого проведено более 13 санкционированных обысков. По их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и пр.

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По информации пресс-службы Офиса генпрокурора, пока задержан организатор и двое исполнителей преступлений. Они извещены о подозрении в кражах, соединенных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч. Ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложения ареста на имущество.

Также на причастность к совершению этих преступлений проверяют других лиц.

По материалам: ukrinform.ru