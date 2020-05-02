В Украине зафиксировали 11 411 случаев COVID-19, за сутки — 550

02.05.2020 09:24

Укринформ

По состоянию на 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев заболеваемости COVID-19, за сутки 550 новых случаев.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За прошедшие сутки заболело 550 человек. Из них 17 детей и 96 медицинских работников. Были госпитализированы 117 человек. За последние сутки зафиксировано 7 летальных исходов. При этом 85 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 11 411 человек", — отметил Степанов.

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Он подчеркнул, что в целом за все время зафиксировано 279 летальных исходов, 1498 пациентов выздоровели.

Министр добавил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса — в Черновицкой области, 78, Днепропетровской области — 72 и в Закарпатской — 64.

По материалам: ukrinform.ru