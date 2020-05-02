За рубежом от COVID-19 лечатся 164 украинца — МИД

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02.05.2020 06:17

Укринформ

За границей лечение от коронавирусной инфекции проходят 164 гражданина Украины.

Об этом в Facebook информирует МИД.

Как отмечается, всего 164 украинца лечатся в 16 странах. Больше всего в Италии – 121, Греции – 12, Чехии – 6, Испании и Германии – по 4.

От COVID-19 уже выздоровели 45 наших соотечественников, больше всего – в Греции (10). В то же время семеро граждан Украины в результате болезни скончались.

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В МИД также сообщили, что за помощью в рамках системы «Защита» обратились 16 658 украинцев.

По материалам: ukrinform.ru