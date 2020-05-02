Зеленский: Общество должно получить честный ответ о виновных в трагедии в Одессе

02.05.2020 16:02

Укринформ

Общество должно получить честный ответ на вопрос, кто виноват в ужасной трагедии, которая произошла в Одессе 2 мая 2014.

Об этом написал в Facebook Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня — шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней … Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. «Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?» — один из них », — отметил глава государства.

Он выразил убеждение, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня.

Читайте также: Пророссийские движения готовили провокации на годовщину трагических событий в Одессе – СБУ

«А наш общий вызов — вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических«целей». Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь — мирная, цветущая и единая страна », — подчеркнул Президент.

Как сообщал Укринформ, сегодня исполняются шестая годовщина трагических событий в Одессе, когда во время массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 человек обратились за медицинской помощью. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Впоследствии следствием было установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. Решением Одесского горсовета в этот день чтят память погибших.

В этом году день памяти проходит с соблюдением карантинных ограничений из-за коронавирусной эпидемии. Полиция пропускает к мемориалу людей по двое и сопровождает их.

По материалам: ukrinform.ru