Мир отмечает День свободы прессы

03.05.2020 09:46

Укринформ

Сегодня, 3 мая, мировое сообщество отмечает Всемирный день свободы прессы.

День отмечается, начиная с 1993 года, по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН. Именно 3 мая 1991 года в столице Намибии была подписана «Виндхукская декларация», в которой содержался призыв к правительствам государств всего мира обеспечить свободу печати и ее демократический характер.

В этом году ЮНЕСКО дает старт глобальной кампании в СМИ и социальных сетях под девизом «Журналистика без страха и предвзятости».

Кроме того, каждый год под эгидой ЮНЕСКО проходит международная конференция, посвященная Всемирному дню свободы печати. Но в связи с пандемией COVID-19 было принято решение отложить этот форум. Сначала он должен был проходить с 22 по 24 апреля в рамках Всемирного форума в Гааге, Нидерланды. Новые сроки Конференции — 18-20 октября. Предусматривается, что состоятся совместные мероприятия по случаю Всемирного дня свободы печати (3 мая) и Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов (2 ноября).

Ко Всемирному дню свободы печати международная организация «Репортеры без границ» публикует ежегодный доклад — Индекс свободы печати. Этот доклад анализирует состояние свободы печати и Интернета в 180 странах мира. Методология составления индекса базируется на объективных цифрах — количество нападений, арестов, случаев цензуры, количества других преступлений, и на оценках международных и местных экспертов. Нынешний отчет называется «Вступление в решающее десятилетие для журналистики, отягощенное коронавирусом». И в нем исследователи приняли во внимание последние события, когда пандемия коронавирусного заболевания COVID-19 обнажила и усилила ряд уже имеющихся кризисов, угрожающих праву на получение информации.

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Сейчас, согласно этому отчету, Украина занимает 96 место и это сразу на шесть позиций выше, чем в 2019-м, когда Украина была 102-й.

По материалам: ukrinform.ru