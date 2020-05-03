ЮНЕСКО запускает глобальную кампанию "Журналистика без страха"

03.05.2020 14:24

Укринформ

3 мая отмечается Всемирный день свободы печати. В формате онлайн пройдут дискуссии и семинары. А ЮНЕСКО дает старт глобальной кампании в СМИ и соцсетях под девизом «Журналистика без страха и предвзятости».

Об этом сообщается на сайте ООН.

«3 мая по всему миру на национальном и местном уровнях пройдут мероприятия по случаю Всемирного дня свободы печати, в том числе в формате онлайн-дискуссий и семинаров. На фоне все более усложняющейся медийной обстановки ЮНЕСКО дает старт глобальной кампании в СМИ и социальных сетях под девизом «Журналистика без страха и предвзятости», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 4 по 6 мая пройдет еще несколько мероприятий: Диалог высокого уровня, вебинары и обсуждения на таких платформах, как Facebook Live, YouTube, и Microsoft teams, сообщается на сайте ЮНЕСКО.

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Среди основных тем этого года — безопасность журналистов и работников СМИ, независимая и профессиональная журналистика, свободная от политического и коммерческого влияния, а также гендерное равенство в СМИ.

Как известно, Всемирный день свободы печати был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации, во всем мире проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню свободы печати. В частности, анализируется положение дел в мире относительно свободы прессы, меры по защите СМИ от попыток ущемить свободу печати. Также вспоминают журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга.

По материалам: ukrinform.ru