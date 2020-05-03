В центре Киева представители малого бизнеса требовали ослабить карантин
В центре Киева представители малого бизнеса требовали ослабить карантин
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03.05.2020 15:02
Укринформ
Возле Офиса Президента Украины предприниматели собрались на митинг с требованием разрешить работать в условиях карантина. По приблизительным оценкам, митинг собрал около полутора сотен человек.
Трансляцию с митинга вело несколько украинских телеканалов, сообщает корреспондент Укринформа.
"Требуем равных прав и возможностей для предпринимательской деятельности", — произнес в громкоговоритель один из участников акции.
Правоохранители на Банковой беспрепятственно пропустили митингующих непосредственно к Офису Президента.
Из плакатов, которые держали в руках участники акции, следовало, что на митинг собрались физические лица — предприниматели.
Само мероприятие длилось не более получаса.
До Офісу президента прибули підприємці-протестувальники, які вимагають від влади підтримки під час карантину. Раніше вони провели акцію на Майдані pic.twitter.com/ArONzULHkO
— hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020
Все присутствующие были в масках. Преимущественно придерживались безопасной дистанции между собой.
Перед этим представители малого бизнеса провели акцию на Майдане Незалежности.
Акция «Спасите ФЛП» на Майдане Независимости / Фото: Евгений Котенко
По материалам: ukrinform.ru