В центре Киева представители малого бизнеса требовали ослабить карантин

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03.05.2020 15:02

Укринформ

Возле Офиса Президента Украины предприниматели собрались на митинг с требованием разрешить работать в условиях карантина. По приблизительным оценкам, митинг собрал около полутора сотен человек.

Трансляцию с митинга вело несколько украинских телеканалов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Требуем равных прав и возможностей для предпринимательской деятельности", — произнес в громкоговоритель один из участников акции.

Правоохранители на Банковой беспрепятственно пропустили митингующих непосредственно к Офису Президента.

Из плакатов, которые держали в руках участники акции, следовало, что на митинг собрались физические лица — предприниматели.

Само мероприятие длилось не более получаса.

До Офісу президента прибули підприємці-протестувальники, які вимагають від влади підтримки під час карантину. Раніше вони провели акцію на Майдані pic.twitter.com/ArONzULHkO

— hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020

Все присутствующие были в масках. Преимущественно придерживались безопасной дистанции между собой.

Перед этим представители малого бизнеса провели акцию на Майдане Незалежности.

Акция «Спасите ФЛП» на Майдане Независимости / Фото: Евгений Котенко

По материалам: ukrinform.ru