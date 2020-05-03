Украина и еще 20 государств призывают защитить свободу прессы

Заявление

03.05.2020 20:39

Укринформ

Журналисты и другие работники медиа выполняют важную работу по информированию общественности, поэтому заслуживают защиты и поддержки.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в заявлении Коалиции по свободе медиа, подписанного правительствами 21 государства Европы и Северной Америки, в том числе Украины.

"Защита и продвижение свободных, независимых и различных медиа как онлайн, так и оффлайн, очень важны для функционирования инклюзивных, мирных и демократических обществ. Журналисты и работники медиа обеспечивают общественность критической информацией, расширяя наше мировоззрение и помогая привлекать к ответственности лиц и институты ", — говорится в заявлении.

Подписанты подчеркнули, что до пандемии COVID-19, эти принципы еще никогда не были настолько неотложными и важными.

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"Во времена подобных кризисов роль свободной прессы важнее, чем когда-либо. К сожалению, многие государства продолжают ограничивать и подвергать цензуре СМИ, а журналисты сталкиваются с растущей опасностью во все большем количестве стран. Слишком часто журналистов и работников медиа запугивают, преследуют и даже убивают — часто безнаказанно — только за то, что они выполняют свою работу ", — отмечается в документе.

В заявлении обращается внимание, что его подписанты остаются преданными пропаганде свободы СМИ и противодействию всем попыткам ее подорвать.

"Чтобы противостоять угрозам свободы СМИ, все государства должны действовать на национальном уровне, чтобы удостовериться в соблюдении этих фундаментальных прав в пределах собственных границ, а также поддерживать их где-либо в мире", — подытожили в документе.

Заявление было распространено от имени Австрии, Болгарии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Черногории, Нидерландов, Словакии, Словении, Швейцарии, Украины, Великобритании и США.

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Как известно, Всемирный день свободы прессы отмечается, начиная с 1993 года, по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН. Именно 3 мая 1991 г. в столице Намибии была подписана «Виндхукская декларация», в которой содержался призыв к правительствам государств всего мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер.

В этом году ЮНЕСКО дает старт глобальной кампании в СМИ и социальных сетях под девизом «Журналистика без страха и предвзятости».

Кроме того, каждый год под эгидой ЮНЕСКО проходит международная конференция, посвященная Всемирному дню свободы прессы. Но в связи с пандемией COVID-19 было принято решение отложить этот форум. Сначала он должен был проходить с 22 по 24 апреля в рамках Всемирного форума в Гааге, Нидерланды. Новые сроки Конференции — 18-20 октября. Предполагается, что состоятся совместные мероприятия по случаю Всемирного дня свободы прессы (3 мая) и Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов (2 ноября).

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Ко Всемирному дню свободы прессы международная организация «Репортеры без границ» публикует ежегодный доклад — Индекс свободы прессы. Этот доклад анализирует состояние свободы прессы и Интернета в 180 странах мира. Методология заключения индекса базируется на объективных цифрах — количествах нападений, арестов, случаев цензуры, количества других преступлений, и на оценках международных и местных экспертов. Нынешний отчет называется «Вступление в решающее десятилетие для журналистики, отягощенное коронавирусом». В нем исследователи приняли во внимание последние события, когда пандемия коронавирусного заболевания COVID-19 подчеркнула и усилила ряд уже имеющихся кризисов, угрожающих праву на получение информации.

Сейчас, согласно этому отчету, Украина занимает 96 место. И это сразу на шесть позиций выше, чем в 2019 г., когда Украина была 102-й.

По материалам: ukrinform.ru