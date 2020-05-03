За сутки эвакуационными рейсами на Родину вернулись 550 украинцев

03.05.2020 11:27

Укринформ

В течение суток в Украину эвакуационными рейсами прибыли более 550 пассажиров. Во время проведения температурного скрининга признаков заболевания коронавирусной инфекции среди лиц, вернувшихся в страну, не выявлено.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Парижа (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыли более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры указанных авиарейсов выбрали карантин с применением приложения "Действуй дома".

"После проверки сотрудниками Госпогранслужбы их регистрации в приложении, эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам", — сообщили в Госпогранслужбе.

Всего за минувшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 тысяч человек. Во время проведения температурного скрининга признаки заболевания у лиц обнаружены не были.

Нарушители режима самоизоляции за минувшие сутки на границе тоже не были обнаружены.

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В то же время 2 мая поступило лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 еще одного представителя Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. У него наблюдается легкое течение болезни. В подразделении проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больным. По состоянию на сегодня на COVID-19 в Госпогранслужбе болеет 15 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел.

Как сообщалось, за нарушение правил карантина согласно ст. 44-3 КУоАП предусмотрен штраф от 17 тыс. грн.

По данным на 3 мая, в Украине зарегистрировано 11 913 случаев COVID-19. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников. Выздоровели 1547 человек. Летальных случаев — 288.

По материалам: ukrinform.ru