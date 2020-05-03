За сутки эвакуационными рейсами на Родину вернулись 550 украинцев

Общество
Таисия Слепцова0

За сутки эвакуационными рейсами на Родину вернулись 550 украинцев

За сутки эвакуационными рейсами на Родину вернулись 550 украинцев

03.05.2020 11:27

Укринформ

В течение суток в Украину эвакуационными рейсами прибыли более 550 пассажиров. Во время проведения температурного скрининга признаков заболевания коронавирусной инфекции среди лиц, вернувшихся в страну, не выявлено.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Парижа (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыли более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры указанных авиарейсов выбрали карантин с применением приложения "Действуй дома".

"После проверки сотрудниками Госпогранслужбы их регистрации в приложении, эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам", — сообщили в Госпогранслужбе.

Всего за минувшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд около 15 тысяч человек. Во время проведения температурного скрининга признаки заболевания у лиц обнаружены не были.

Нарушители режима самоизоляции за минувшие сутки на границе тоже не были обнаружены.

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В то же время 2 мая поступило лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 еще одного представителя Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. У него наблюдается легкое течение болезни. В подразделении проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больным. По состоянию на сегодня на COVID-19 в Госпогранслужбе болеет 15 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел.

Как сообщалось, за нарушение правил карантина согласно ст. 44-3 КУоАП предусмотрен штраф от 17 тыс. грн.

По данным на 3 мая, в Украине зарегистрировано 11 913 случаев COVID-19. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников. Выздоровели 1547 человек. Летальных случаев — 288.

По материалам: ukrinform.ru


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