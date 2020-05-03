За сутки в Украине от COVID-19 выздоровели 49 человек – Степанов

03.05.2020 10:39

Укринформ

За последние сутки, 2 мая 2020 года, в Украине 49 человек, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, выздоровели.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За прошедшие сутки заболело 502 человека. Из них 58 детей и 75 медицинских работников. Было госпитализировано 113 человек", — сообщил он.

Также в течение прошлых суток было зафиксировано 9 летальных случаев от коронавирусной инфекции.

"При этом, хорошая новость, 49 пациентов выздоровели", — отметил Степанов.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 за сутки зафиксировано в Одесской области — 80, Черновицкой — 73 и в Тернопольской области — 45.

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В целом, по словам министра, за все время пандемии в Украине заболело 11913 людей. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников. Выздоровели 1547 человек. Летальных случаев — 288.

В течение 1 мая в Украине было выявлено 550 новых больных коронавирусной инфекцией.

Фото: МИНЗДРАВ

По материалам: ukrinform.ru