Дейнеко опроверг, что заболел COVID-19

04.05.2020 21:06

Укринформ

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко опроверг информацию о заболевании коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Некоторые СМИ, которые такими даже трудно назвать, сегодня поспешили первыми распространить сообщение, что я якобы имею симптомы заболевания коронавируса и высокую температуру. Конечно, любимое дело — ссылаться на анонимные источники и несмотря ни на что распространить откровенную ложь. Заявляю, моя температура в норме, утром она была 36,3, а состояние здоровья удовлетворительное. При этом отмечу, температурный скрининг проходит каждый наш сотрудник, который заходит на территорию служебных помещений, и я не являюсь исключением", — отметил он.

Дейнеко добавил, что сознательно относится к недопущению распространения заболевания и такую ​​же работу проводит в Госпогранслужбы.

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Чиновник заверил, что тестирование проходят во многих пограничных подразделениях, в том числе и администрации, чтобы своевременно реагировать на вызовы и никого не подвергать опасности.

"Результат моего теста, который я сознательно сдал — отрицательный", — резюмировал он.

По материалам: ukrinform.ru