Депутат Тищенко заявил о готовности кормить киевских врачей до конца карантина
Депутат Тищенко заявил о готовности кормить киевских врачей до конца карантина
03.05.2020 23:46
Укринформ
Народный депутат Николай Тищенко заявил о том, что его ресторан "Велюр" заплатит штраф, если подтвердится, что он нарушил закон, а также пообещал до окончания карантина готовить обеды для киевских врачей.
Об этом Тищенко написал в Facebook.
"Друзья! Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую", — отметил депутат.
Кроме того, он заявил о намерении своими руками готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина.
Рассказать подробности Тищенко обещал позже.
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Как сообщалось, журналисты в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что столичный ресторан "Велюр", который входит в сеть "Наша карта", принадлежащий заместителю председателя фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, во время карантина посещали депутаты, чиновники и бизнесмены.
Сам Тищенко заявил, что придерживается карантина, а в своем ресторане проводит личные встречи.
По материалам: ukrinform.ru