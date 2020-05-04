Кабмин с 11 мая начинает снятие первых карантинных ограничений – каких именно

04.05.2020 14:59

Укринформ

Правительство с 11 мая начинает снятие первых ограничений и переходит к концепции адаптивного карантина.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Правительство в первую очередь заинтересовано, чтобы как можно скорее запустить все сферы экономики, которые приостановились из-за эпидемии. В своих решениях мы руководствуемся исключительно данными наших профильных специалистов", — сказал Шмыгаль.

По его словам, будут открыты для посещений парки, скверы, зоны отдыха.

Кроме того, будет разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, но при определенных условиях, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения Украины.

"Мы разрешим работу заведений общественного питания на вынос; работу летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом в заведениях, зарегистрированных как операторы мощности. Это очень важная привязка и возможность контролировать, в том числе органами местного самоуправления", — отметил Шмыгаль.

Читайте также: На неделе начинаем подготовку к выходу из карантина — Зеленский

Также, по его словам, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ.

Разрешение работать при определенных условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определенным критериям, музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах.

"Стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники. Все это будет принято. Постановление будет опубликовано, и бизнес сможет видеть четко, в каких сферах мы планируем смягчения карантинных мероприятий с 11 мая", — сообщил глава правительства.

В то же время он отметил, что сейчас в Украине действуют карантинные ограничения: "До 11 мая мы просим украинцев соблюдать правила. Это не только призывы правительства, а и наших врачей, которые сейчас фактически на передовой. Очень важно правильно завершать процесс карантина".

Читайте также: Степанов: Мы пока не видим спада заболеваемости COVID-19

Отдельно Шмыгаль остановился на ответственности местной власти. "Мы понимаем важность сотрудничества с местными властями, но не пренебрегайте правилами, которые действуют для всех. Нельзя принимать решения о выходе из карантина по собственной прихоти", — подчеркнул Премьер-министр.

Как сообщал Укринформ, на внеочередном заседании правительства в понедельник Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая — смягчения.

По материалам: ukrinform.ru