Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 4 мая
На сегодняшний день в Украине уже подтверждено 12 331 случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших в мире достигло отметки в 3 567 001.
Об этом передает «НБН«.
Согласно утренним данным Минздрава, за прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в Украине выросло к 12 331 (+ 418 за день). Из них:
- летальные случаи — 303
- число выздоровевших — 1 619
- продолжают лечение — 10 409
Число зараженных в регионах и Киеве:
- Винницкая область — 463
- Волынская область — 340
- Днепропетровская область — 460
- Донецкая область — 81
- Житомирская область — 430
- Закарпатская область — 531
- Запорожская область — 285
- Ивано-Франковская область — 984
- Кировоградская область — 401
- г. Киев — 1 535
- Киевская область — 853
- Львовская область — 506
- Луганская область — 37
- Николаевская область — 161
- Одесская область — 427
- Полтавская область — 227
- Ровенская область — 750
- Сумская область — 112
- Тернопольская область — 896
- Харьковская область — 361
- Херсонская область — 139
- Хмельницкая область — 116
- Черновицкая область — 1 887
- Черкасская область —312
- Черниговская область — 64
В МОЗ отметили, что уже совсем скоро в стране начнут смягчать меры карантина. Но пока этого не позволили, людей настоятельно просят придерживаться всех действующих правил.
Тем временем в мире уже более 3,5 млн людей с диагнозом COVID-19. Из это числа:
- смертельные случаи — 248 312
- число выздоровевших — 1 157 009
- продолжают лечиться — 2 161 680
Наибольшее число заболевших, более сотни тысяч, насчитывается уже в 9 странах. К списку «счастливчиков» присоединилась Бразилия:
- США — 1 118 421 заболевших, 68 602 смертей, 178 594 выздоровевших
- Испания — 247 122 заболевших, 24 264 смертей, 148 558 выздоровевших
- Италия — 210 717 заболевших, 28 884 смертей, 81 654 выздоровевших
- Великобритания — 186 599 заболевших, 28 446 смертей
- Франция — 168 693 заболевших, 24 895 смертей, 50 784 выздоровевших
- Германия — 165 664 заболевших, 6 886 смертей, 132 700 выздоровевших
- Россия — 134 687 заболевших, 1 280 смертей, 16 639 выздоровевших
- Турция — 126 045 заболевших, 3 397 смертей, 63 151 выздоровевших
- Бразилия — 101 826 заболевших, 7 051 смертей, 42 991 выздоровевших
Напомним, ранее мы писали, в ВСУ зафиксировали ещё один случай коронавируса — бессимптомный.