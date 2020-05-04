Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 4 мая

Главное Общество
Христина Качоровська0

На сегодняшний день в Украине уже подтверждено 12 331 случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших в мире достигло отметки в 3 567 001.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — 5.ua

Об этом передает «НБН«.

Согласно утренним данным Минздрава, за прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в Украине выросло к 12 331 (+ 418 за день). Из них:

  1. летальные случаи — 303
  2. число выздоровевших — 1 619
  3. продолжают лечение — 10 409

Число зараженных в регионах и Киеве:

  • Винницкая область — 463
  • Волынская область — 340
  • Днепропетровская область — 460
  • Донецкая область — 81
  • Житомирская область — 430
  • Закарпатская область — 531
  • Запорожская область — 285
  • Ивано-Франковская область — 984
  • Кировоградская область — 401
  • г. Киев — 1 535
  • Киевская область — 853
  • Львовская область — 506
  • Луганская область — 37
  • Николаевская область — 161
  • Одесская область — 427
  • Полтавская область — 227
  • Ровенская область — 750
  • Сумская область — 112
  • Тернопольская область — 896
  • Харьковская область — 361
  • Херсонская область — 139
  • Хмельницкая область — 116
  • Черновицкая область — 1 887
  • Черкасская область —312
  • Черниговская область — 64

В МОЗ отметили, что уже совсем скоро в стране начнут смягчать меры карантина. Но пока этого не позволили, людей настоятельно просят придерживаться всех действующих правил.

Тем временем в мире уже более 3,5 млн людей с диагнозом COVID-19. Из это числа:

  1. смертельные случаи — 248 312
  2. число выздоровевших — 1 157 009
  3. продолжают лечиться — 2 161 680

Наибольшее число заболевших, более сотни тысяч, насчитывается уже в 9 странах. К списку «счастливчиков» присоединилась Бразилия:

  • США — 1 118 421 заболевших, 68 602 смертей, 178 594 выздоровевших
  • Испания — 247 122 заболевших, 24 264 смертей, 148 558 выздоровевших
  • Италия — 210 717 заболевших, 28 884 смертей, 81 654 выздоровевших
  • Великобритания — 186 599 заболевших, 28 446 смертей
  • Франция — 168 693 заболевших, 24 895 смертей, 50 784 выздоровевших
  • Германия — 165 664 заболевших, 6 886 смертей, 132 700 выздоровевших
  • Россия — 134 687 заболевших, 1 280 смертей, 16 639 выздоровевших
  • Турция — 126 045 заболевших, 3 397 смертей, 63 151 выздоровевших
  • Бразилия — 101 826 заболевших, 7 051 смертей, 42 991 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали, в ВСУ зафиксировали ещё один случай коронавируса — бессимптомный.


загрузка...

Похожие материалы

Погода в Украине

Снегопад в Украине отменяется: синоптики опять ошиблись

Ник Петров

Польша должна упростить легализацию украинских заробитчан — эксперт

Таисия Слепцова

ГБР объявило третью подозрение по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова

Таисия Слепцова

Добавить комментарий