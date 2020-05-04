Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 4 мая

На сегодняшний день в Украине уже подтверждено 12 331 случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших в мире достигло отметки в 3 567 001.

Об этом передает «НБН«.

Согласно утренним данным Минздрава, за прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в Украине выросло к 12 331 (+ 418 за день). Из них:

летальные случаи — 303 число выздоровевших — 1 619 продолжают лечение — 10 409

Число зараженных в регионах и Киеве:

Винницкая область — 463

Волынская область — 340

Днепропетровская область — 460

Донецкая область — 81

Житомирская область — 430

Закарпатская область — 531

Запорожская область — 285

Ивано-Франковская область — 984

Кировоградская область — 401

г. Киев — 1 535

Киевская область — 853

Львовская область — 506

Луганская область — 37

Николаевская область — 161

Одесская область — 427

Полтавская область — 227

Ровенская область — 750

Сумская область — 112

Тернопольская область — 896

Харьковская область — 361

Херсонская область — 139

Хмельницкая область — 116

Черновицкая область — 1 887

Черкасская область —312

Черниговская область — 64

В МОЗ отметили, что уже совсем скоро в стране начнут смягчать меры карантина. Но пока этого не позволили, людей настоятельно просят придерживаться всех действующих правил.

Тем временем в мире уже более 3,5 млн людей с диагнозом COVID-19. Из это числа:

смертельные случаи — 248 312 число выздоровевших — 1 157 009 продолжают лечиться — 2 161 680

Наибольшее число заболевших, более сотни тысяч, насчитывается уже в 9 странах. К списку «счастливчиков» присоединилась Бразилия:

США — 1 118 421 заболевших, 68 602 смертей, 178 594 выздоровевших

Испания — 247 122 заболевших, 24 264 смертей, 148 558 выздоровевших

Италия — 210 717 заболевших, 28 884 смертей, 81 654 выздоровевших

Великобритания — 186 599 заболевших, 28 446 смертей

Франция — 168 693 заболевших, 24 895 смертей, 50 784 выздоровевших

Германия — 165 664 заболевших, 6 886 смертей, 132 700 выздоровевших

Россия — 134 687 заболевших, 1 280 смертей, 16 639 выздоровевших

Турция — 126 045 заболевших, 3 397 смертей, 63 151 выздоровевших

Бразилия — 101 826 заболевших, 7 051 смертей, 42 991 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали, в ВСУ зафиксировали ещё один случай коронавируса — бессимптомный.