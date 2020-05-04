Коронавирус подтвердили уже у 17 пограничников

04.05.2020 12:34

Укринформ

В Госпогранслужбе выявили три новых позитивных теста на COVID-19.

Об этом сообщает ГПСУ.

"По состоянию на 4 мая 17 представителей Государственной пограничной службы Украины – военнослужащих и работников – имеют лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19", — говорится в сообщении.

Сейчас под контролем медиков находятся более трех сотен пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц – находятся в самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.

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Вчера лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 получили еще три представителя Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. В подразделениях провели необходимую дезинфекцию помещений и предприняли все меры предосторожности, в частности, и относительно направления на самоизоляцию под контролем врачей ведомства персонала, который контактировал с больными.

Всего на сегодняшний день из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые болеют COVID-19 выздоровел один военнослужащий.

По состоянию на утро 4 мая в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в том числе 303 — летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru