Коронавирус в Украине: Ляшко рассказал о загруженности коек и ИВЛ в больницах

04.05.2020 15:48

Укринформ

На сегодняшний день загруженность коек для больных коронавирусом в Украине на уровне 12 процентов.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на внеочередном заседании правительства в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Загруженность коек для больных коронавирусом — 12%, количество аппаратов искусственной вентиляции легких — тоже до 10% загруженности. Таким образом, проведенный анализ указывает на относительно стабильное протекание процесса без выраженной тенденции к его снижению", — сказал Ляшко.

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Он отметил, что эпидситуация с коронавирусом остается достаточно напряженной. Начиная с конца апреля наблюдается стабильный рост количества подтвержденных случаев в наиболее населенных областях, в Днепропетровской на 30%, в Харьковской на 40% и в Одесской области.

По словам Ляшко, самой высокой заболеваемость остается в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Винницкой областях.

Также Ляшко добавил, что Минздрав разработал представление по смягчению санитарных норм в рамках карантина.

"Мы уже 17 дней находимся на определенном плато, не превышая количество новых случаев в течение суток более 600 Поэтому, понимая необходимость балансировать между сохранением экономического состояния и эпидемической ситуации, мы разработали определенное представление о возможном смягчении эпидемических и санитарных норм", — сказал Ляшко.

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Как сообщал Укринформ, на внеочередном заседании правительства в понедельник Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая вводятся смягчения.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru