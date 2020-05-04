Кулеба предлагает соорудить в Берлине монумент погибшим во Второй мировой украинцам

04.05.2020 22:41

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом предложил соорудить в Берлине монумент погибшим во Второй мировой войне украинцам.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время разговора главы МИД Украины и ФРГ выразили удовлетворение фактом возобновления консультаций Нормандского формата на уровне министров иностранных дел.

Кулеба и Маас обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине.

По материалам: ukrinform.ru