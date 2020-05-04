Массовое тестирование на COVID-19 в Украине могут начать после запуска транспорта

04.05.2020 17:45

Укринформ

Массовое тестирование населения Украины на наличие коронавирусной инфекции может понадобиться после возобновления транспортного сообщения.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью "PravdaTUT Lviv".

"Мы еще не готовы к повальному тестированию. Мы, возможно, если будем выходить на открытие транспортного сообщение, будем вынуждены на такие вещи пойти, но постепенно. Пока у нас нет еще стопроцентной заполняемости так называемых больниц первой волны, Виктор (главный госсанврач Виктор Ляшко — ред.) считает, и я его поддерживаю, что мы пока можем обходиться тем тестированием, которое проводится ", — отметил чиновник.

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По его словам, в Украине ежедневно увеличивается количество тестирований на коронавирус. Министр выразил мнение, что уже в первых числах мая будет достигнута цифра в 10 тысяч тестирований в сутки.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 4 мая продолжил карантин в Украине до 22 мая, но 11 мая состоится его смягчение.

По состоянию на 4 мая, в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru