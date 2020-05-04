На границе с Польшей изъяли почти 200 тысяч защитных перчаток

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04.05.2020 00:14

Укринформ

Через украинско-польскую границу пытались вывезти около 200 тысяч полиэтиленовых перчаток, которые подпадают под запрет экспорта.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Товары, которые, согласно Постановлению КМУ от 14.03.2020 №214 подпадают под запрет экспорта, дважды пытались незаконно провезти в Польшу вчера через пункт пропуска "Ягодин". Правонарушение предотвратили пограничники Луцкого отряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни", — говорится в сообщении.

Пограничники изъяли почти 200 тыс. перчаток / Фото: dpsu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru