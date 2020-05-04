СБУ разоблачила 301 интернет-агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе

04.05.2020 13:21

Укринформ

За период действия карантинных мер киберcпециалисты СБУ заблокировали более 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс. пользователей, разоблачили 301 интернет-агитатора, распространявших различные фейки об эпидемии COVID-19.

Установлено, что 14 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности Украины активно противодействует сообщникам российских спецслужб, для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране распространяют в сети Интернет деструктивную информацию. По данным киберспециалистов Службы безопасности сейчас происходит повышение активности интернет-агитаторов, управляемых из страны-агрессора. Они пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники. В частности, по указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Пасхи, майских праздников, вынужденного карантина и других мер, связанных с соблюдением правил защиты от распространения коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена ​​по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений.

Например, в Одессе СБУ пресекла попытку представителей пророссийского движения «Куликово поле» организовать ряд провокаций в годовщину трагедии, которая состоялась 2 мая 2014 года. Организаторы планировали распространять агитационную продукцию сепаратистского характера с призывами о создании «республики Новороссия» и силового захвата власти.

Читайте также: На Житомирщине СБУ разоблачила интернет-пропагандистку, которая призывала к свержению власти

Во время обысков у них изъяты полиграфия с разделением Украины на фейковую «республику Новороссия» и «бандеровскую Украину», наклейки с надписями «Одесса — русский город» и «Одесса — Новороссия», символику с пропагандой тоталитарного режима. Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, в Днепропетровской области СБУ разоблачила трех жителей, которые распространяли призывы к протестам на майские праздники из-за карантина. Анализ электронной переписки злоумышленников указывает, что их действия координировали из Российской Федерации. Оперативники СБУ даже установили, что одного из агитаторов заказчики из РФ заставляли размещать призывы к нарушению территориальной целостности Украины, угрожая депортацией матери, которая работает в Москве.

В отношении 14 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы «работали» в Киеве, Одессе, Днипре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому и Конотопе.

Информацию о разоблаченных 287 агитаторах СБУ направила в Национальной полиции. 118 человек уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Служба безопасности Украины призывает интернет-пользователей быть бдительными и уделять особое внимание безопасности в интернете, доверять лишь информации из официальных источников. А также напоминает об уголовной и административной ответственности за сознательную дестабилизацию ситуации, в том числе через интернет.

Как сообщалось, ранее председатель СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" и других веб-ресурсов и программных продуктов РФ.

По материалам: ukrinform.ru