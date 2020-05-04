В Украине пик COVID-19 ожидается к середине мая — Ермак

04.05.2020 21:02

Укринформ

В Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19 до середины мая.

Об этом сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council и обнародованной в Facebook.

"Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик (заболеваемости COVID-19 — ред.) еще до середины мая", — сказал он.

Он отметил, что в Украине относительно небольшое количество заразившихся коронавирусом, если сравнивать с другими странами и это благодаря тому, что вовремя были введены карантинные меры.

Читайте также: Пик заболеваемости COVID-19 в Киеве ожидается в начале мая – Кличко

Как сообщал Укринформ, 12 марта Кабинет министров ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас карантин в Украине продлен до 22 мая 2020 года, а с 11 мая состоится его постепенное смягчение.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев COVID-19.

фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru