Зеленский: Полная отмена карантина – потенциально "плюс" 120 тысяч смертей до конца года

04.05.2020 17:55

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что смягчение карантина не может быть преждевременным и пожелал украинцам терпения.

Об этом он сказал в видеообращении в понедельник.

"Да, есть негативное влияние карантина на экономику. Потери от него — болезненные. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности — катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни — это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно поэтапное, и первое смягчение состоится уже скоро — 11 мая", — сказал Президент.

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Он напомнил, что с 11 мая будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.

Зеленский призвал украинцев посмотреть на статистику стран, где или не вводили карантинные меры, или сделали их мягкими. По его словам, в результате в таких странах — тысячи смертей и десятки тысяч заболевших ежедневно.

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"Традиционно в начале обращения я желаю вам здоровья. А сегодня, кроме этого, я хочу пожелать всем важного залога этого здоровья. Это — терпения. Терпения, чтобы соблюдать карантин и дождаться безопасной обстановки", — отметил глава государства.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru