Автор Telegram-канала «Николаевский Ванёк» около 10:30 сообщил, что российские захватчики выпускают по городам Украины из временно оккупированного Крыма ракеты. По его словам, вероятно, с мыса Тарханкут ВС РФ бьют сверхзвуковыми противокорабельными «Ониксами», информирует «НБН».

В то же время Telegram-канал monitor, комментируя взрывы в столице, предположил, что «вторая армия мира» с территории полуострова атакует Киев гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон».

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук позже сообщил, что противовоздушная оборона уничтожила ракеты, которыми российские оккупационные силы ударили по столице. По словам генерала, тип оружия, которым враг обстрелял город, устанавливается.

Отметим, что начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил первые сведения о последствиях ракетного удара ВС РФ по столице.