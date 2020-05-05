Афера с квартирами для Нацгвардии: НАБУ объявило новые подозрения

05.05.2020 12:21

Укринформ

Бывший командующий Национальной гвардией Украины получил 125 тысяч долларов за лоббирование интересов компании ООО «Укрбуд Девелопмент» бывшего народного депутата Максима Микитася.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В частности, по данным НАБУ, 4 мая детективы сообщили о подозрении в совершении новых преступлений бывшему командующему Национальной гвардией, бывшему народному депутату и ряду должностных лиц компании-застройщика, которые являются подозреваемыми в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму 81,64 млн грн.

"Накануне были установлены еще двое участников этой коррупционной схемы, которым 30 апреля также сообщено о подозрении. Речь идет о бывшем заместителе начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления и бывшем заместителе начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины. Таким образом, круг подозреваемых в завладении 81,64 млн грн увеличился до восьми", — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды незаконной деятельности этих лиц.

В частности, как подчеркнули в НАБУ, добыты доказательства получения бывшим командующим Нацгвардией неправомерной выгоды за совершение действий в интересах компании-застройщика. Речь идет о 125 тыс. долл. наличными, которые он в дальнейшем распределил между собой (100 тыс. долл.) и заместителем начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ (25 тыс. долл.).

Кроме того, следствие установило, что чиновник Нацгвардии получил в завуалированной форме неправомерную выгоду от бывшего народного депутата и ряда топ-чиновников компании-застройщика и в виде квартиры общей площадью 76,00 кв. м и рыночной стоимостью 1,82 млн грн. Эта неправомерная выгода предоставлена ​​под видом заключения соглашения якобы возмездного приобретения близкой родственницей экс-командующего Нацгвардией имущественных прав на указанную недвижимость по специальной цене в сумме только 592,8 тыс. грн. (7800 грн/кв. м). Чтобы скрыть факт получения неправомерной выгоды и легализовать происхождение недвижимости, бенефициары и топ-менеджмент компании-застройщика прибегли к ряду незаконных действий путем подготовки, заключения и подписания фиктивных сделок и писем, сообщили в НАБУ.

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Также установлены факты использования бывшим конечным бенефициарным владельцем (бывшим народным депутатом) и другими должностными лицами компании-застройщика заведомо подложных официальных документов (отчетов об оценке по заказу ООО «Укрбуд Девелопмент»), которые они использовали в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева, а также с целью дальнейшего сокрытия совершенного особо тяжкого преступления.

На основании полученных доказательств бывшему народному депутату и должностным лицам компании-застройщика уточнены подозрения.

Как установило следствие, в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (в дальнейшем реорганизованное в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 парко-мест.

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Однако впоследствии, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и парко-мест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро «Красный хутор»). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года по материалам журналистских расследований программы BIHUS.INFO.

Как сообщалось, 3 апреля следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайству прокурора и постановил взыскать с бывшего народного депутата, экс-президента компании «Укрбуд» Максима Микитася в доход государства 80 млн гривень залога за нарушения им процессуальных обязанностей.

В то же время судья постановил применить к подозреваемому новую меру пресечения — в виде залога в размере 100 млн гривень с возложением соответствующих обязанностей.

29 апреля Апелляционная палата ВАКС решила взыскать с Микитася в доход государства 30 млн гривень залога. Экс-президента "Укрбуду" Микитася подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии. Вместе с ним подозреваемым по делу проходит бывший командующий НГУ Юрий Аллеров.

По материалам: ukrinform.ru