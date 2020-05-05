Большинство украинцев – против вояжей политиков на мероприятия ко Дню победы в Москве

05.05.2020 13:46

Укринформ

Более 60% граждан Украины не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях ко Дню победы в Москве.

Об этом сообщил аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов 5 мая во время онлайн-презентации исследования «День Победы и его место в исторической памяти украинцев: как государство будет отмечать годовщину победы над нацизмом?», сообщает корреспондент Укринформа.

«Как мы знаем, такие меры перенесены, отсрочены, но тем не менее, некоторые наши политики вряд ли откажутся от поездки в Москву на День победы из-за этого. В общем идею их участия в таких мероприятиях не поддерживают более 60% опрошенных людей по всей стране (50% совсем не поддерживают и 11,1% ответили, что скорее не поддерживают), а поддерживают 20% (10,4% полностью поддерживают такую ​​идею и 10,2 — скорее поддерживают)», — отметил Шаповалов.

При этом в региональном разрезе, по его словам, во всех регионах Украины преобладает позиция осуждения такого шага: на западе — 72,3%, в центре — 65%, на юге — 50,6% и на востоке — 48,9%. Хотя на юге и востоке, вместе с тем, около трети респондентов (29,4% и 28,9%) готовы поддержать такую ​​идею.

Читайте также: День памяти или 9 мая: почти 40% украинцев хотят отмечать обе даты

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

По материалам: ukrinform.ru