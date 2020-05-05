Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

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05.05.2020 16:14

Укринформ

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на продление содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Судебное заседание транслировалось в Facebook-сообществе Free Riff.

"Постановление следственного судьи Печерского суда города Киева от 3 апреля 2020 года … оставить без изменений", — объявила следственный судья.

Как отметила судья, полный текст постановления будет объявлен 8 мая 2020 года.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил до 1 июня меру пресечения в виде содержания под стражей ветерану АТО Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Шеремета.

Сторона защиты, в свою очередь, заявила, что это решение суда будет обжаловано.

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Как сообщал Укринформ, о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

В частности, следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО. Дугар избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru