День памяти или 9 мая: почти 40% украинцев хотят отмечать обе даты

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05.05.2020 13:31

Укринформ

Около 40% украинцев считают, что в мае стоит отмечать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

Об этом проинформировал аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов 5 мая во время онлайн-презентации исследования «День Победы и его место в исторической памяти украинцев: как государство будет отмечать годовщину победы над нацизмом?», сообщает корреспондент Укринформа.

«Первый вопрос, который мы задавали нашим респондентам, — это «Какие даты должна отмечать Украина в мае?», поскольку, как мы знаем, Украина на сегодняшний день отмечает и День памяти и примирения (8 мая), и День победы над нацизмом (9 мая). В целом по стране преобладает мнение (39,1%), что сегодня Украина должна отмечать обе даты, еще 32% считают, что нужно праздновать только День победы над нацизмом 9 мая. И что также было интересным фактом, — это то, что около 14% граждан считают, что мы вообще должны праздновать только День памяти и примирения 8 мая. Еще около 10% безразличны относительно этого вопроса», — отметил Шаповалов.

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При этом по региональному распределению среди респондентов также преобладает мнение относительно празднования обеих дат, в частности речь идет о западном, центральном и южном регионах. Вместе с тем на востоке 42,3% жителей (против 40,5%) придерживаются позиции, что в мае стоит отмечать только День победы над нацизмом.

«Интересно также, что в западном регионе почти четверть граждан считают, что Украина сегодня должна праздновать только 8 мая», — сказал эксперт.

Что касается распределения по возрасту, то согласно исследованию, как среди молодежи, так и среди людей старшего возраста более трети респондентов являются сторонниками празднования обеих памятных дат.

«В то же время если сравнить возрастные группы 70+ и 18-29 лет, то видим, что среди людей старшего возраста на 20% больше тех, кто считает, что надо праздновать только 9 мая. Но опять же мы не видим каких-то кардинальных различий в результатах опроса», — уточнил Шаповалов.

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Кроме того, 32,2% респондентов считают, что 9 мая отмечается День Победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклад в нее украинского народа, 52,5% поддерживают позицию, что это День победы советского народа в Великой Отечественной войне, а более 15% опрошенных граждан безразличны или они еще не определялись со своим отношением.

«Также мы можем констатировать, что среди молодежи — больше равнодушных к этому вопросу, то есть около 10% в обеих категориях молодежи (группы 18-29 и 30-39 лет) говорят о том, что для них это просто выходных день (9 мая — ред.), который дает повод провести время с друзьями и родственниками», — отметил Шаповалов.

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

По материалам: ukrinform.ru