ЕС дает еще €3 миллиона на охрану здоровья в Украине, Польше и Беларуси

05.05.2020 17:38

Укринформ

Европейский Союз выделяет дополнительно три миллиона евро на охрану здоровья в приграничных громадах Украины, Польши и Беларуси.

Об этом сообщил в Facebook Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

«Поддержка оказывается в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша — Беларусь — Украина 2014-2020"», — говорится в сообщении.

В Офисе вице-премьера проинформировали, что эти средства помогут обеспечить всем необходимым медицинский персонал, приобрести новое оборудование, дадут возможность провести больше тестов на коронавирус и создадут возможность трансграничного сотрудничества на удаленной основе в условиях пандемии COVID-19.

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Ранее ЕС уже выделил почти 24 млн евро в рамках 12 проектов здравоохранения на поддержку больниц, служб скорой помощи и других подразделений, расположенных в приграничном регионе.

По материалам: ukrinform.ru