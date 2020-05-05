Глава ОП анонсирует создание общественного совета с участием ветеранов войны и активистов

05.05.2020 00:59

Укринформ

В ближайшее время Офис Президента представит общественный совет, в который войдут ветераны войны и авторитетные личности.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд с Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council и опубликованной в Facebook.

"В ближайшее время при содействии Офиса Президента начнет работать общественный совет, который будет состоять из героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются совестью нашей нации", — сказал руководитель ОП.

По словам Ермака, на обсуждение вновь созданного общественного совета будут выносить наболевшие в обществе вопросы.

"И все дела, как в отношении госпожи Чорновол (бывший народный депутат Татьяна Чорновол — ред.), будут выноситься на общественное обсуждение этого совета. Общество, которое заплатило такую ​​высокую цену за свою независимость, вправе сегодня задавать вопросы, но не мешая правосудию, общественному диалогу и без использования политической заангажированности", — отметил он.

Глава ОП уточнил, что общественный совет будет работать по многим направлениям, в том числе "с матерями наших героев, погибших на Донбассе, по реабилитации наших воинов, контролировать обмены" …

Ермак предположил, что представить этот общественный совет могут до конца этой недели.

Как сообщалось, народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол 10 апреля сообщила в соцсети, что в её доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Со временем ГБР проинформировало, что Черновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве вследствие поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

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Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Татьяны Чорновол жаждой мести.

14 апреля в Печерском райсуде столицы началось судебное заседание для избрания Чорновол меры пресечения. Прокуратура просила применить к ней круглосуточный домашний арест. В то же время, о готовности взять Чорновол на поруки заявляли члены фракций "Европейской солидарности" и "Батьківщини". Суд избрал бывшему народному депутату Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

По материалам: ukrinform.ru