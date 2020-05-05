Индия передала Украине 30 тысяч таблеток противовирусного препарата — МИД

05.05.2020 15:13

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально получил от посла Индии Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба МИД, торжественная церемония состоялась во вторник, 5 мая, в Министерстве иностранных дел Украины.

"Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг в дальнейшем усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам", — сказал Кулеба.

Стороны особо отметили, что взаимодействие Украины и Индии в фармацевтической отрасли демонстрирует высокую динамику роста.

Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента.

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Благодаря усилиям украинской дипломатии, правительство Индии также предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.

Дальнейшее распределение партии в 30 тысяч таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.

Как сообщалось, эффективность препаратов гидроксихлорохина в лечении больных COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

Правительством Республики Индия установлено ограничение на экспорт препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин. Отдельные разрешения предоставляются на его приобретение в определенном количестве или на бесплатную передачу дружественным странам в качестве гуманитарной помощи.

Фото: МИД

По материалам: ukrinform.ru