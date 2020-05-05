Из-за «прогулов» защитников Онищенко назначат бесплатного адвоката

05.05.2020 21:29

Укринформ

ВАКС поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов вероятному организатору «газовых схем» и его сообщнице.

Об этом информирует прессслужба ВАКС в Facebook.

Отмечается, что 5 мая в ВАКС должно было состояться подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-нардепа, предполагаемого организатора «газовых схем», и его сообщницы.

«Однако, заседание пришлось перенести из-за неявки троих защитников. Причины неявки коллегия судей ВАКС признала неуважительными и поручила Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов обоим обвиняемым », — говорится в сообщении.

Следующее заседание запланировано на 10:00 6 мая 2020 года.

В суде напомнили, что еще 21 января коллегия судей ВАКС разрешила осуществлять специальное судебное производство (заочное — ред.) по делу о вероятном организаторе «газовых схем» и его сообщницы.

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Как сообщалось, экс-депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко сбежал из Украины летом 2016 года. Его обвиняют в том, что он создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн в реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргазвидобування" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб на сумму более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них — два человека, которые выполняли роль организаторов, остальные — сотрудники ОАО "Укргазвидобування", юрист, финансисты, руководители компаний и др.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и Онищенко, находятся в розыске.

В то же время 3 декабря 2019 года стало известно, что Онищенко 29 ноября был задержан в Германии по запросу украинских правоохранителей.

11 февраля 2020 года адвокат Онищенко сообщил, что экс-депутат попросил в Германии предоставить ему политическое убежище.

По материалам: ukrinform.ru