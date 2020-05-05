Жовква заверил, что безвиз с ЕС из-за коронавируса не отменят

05.05.2020 22:27

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква опроверг слухи о вероятности отмены для Украины безвизового режима с ЕС из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими — у нас безвизовый режим не только с Европейским Союзом", – заявил Жовква.

В то же время он подчеркнул, что государства лишь постепенно будут открывать свои границы для иностранцев.

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Вместе с тем он отметил, что события последних месяцев продемонстрировали, как пандемия может заставить весь мир в кратчайший срок закрыть границы, а открыть их быстро не удастся. По его словам, это должно побудить мировых игроков ввести изменения в систему международных отношений, чтобы исключить возможность закрытия границ, если случится следующая пандемия.

Жовква убежден, что уже сейчас необходимо выработать новый алгоритм сотрудничества Евросоюза с государствами Восточного партнерства для преодоления подобных вызовов.

"Мы, кстати, предложили инициативу о том, чтобы оперативно в условиях пандемии основать союз стран-соседей в преодолении коронавируса. Мы об этом говорили с президентами наших стран-соседей. То есть нужно что-то делать. Иначе каждый раз мы будем заложниками таких пандемий", – рассказал заместитель руководителя ОП.

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Как сообщалось, по состоянию на 5 мая в мире число случаев коронавирус превысило 3,6 млн. Умерли 252 420 пациентов, выздоровели более 1,2 млн.

Фото: Getty Images

По материалам: ukrinform.ru