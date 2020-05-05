Как будут работать парикмахерские, кафе и парки — Минздрав разработал рекомендации

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05.05.2020 19:28

Укринформ

Министерство здравоохранения разработало временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий во время предоставления услуг парикмахерских и салонов красоты, работы учреждений индивидуального бытового обслуживания населения, предприятий общественного питания, пользованию зонами отдыха и тому подобное.

Проекты временных рекомендаций главного государственного санитарного врача обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.

Так, проектом рекомендаций во время предоставления услуг парикмахерских и салонов красоты, учреждениями индивидуального бытового обслуживания и т.п. устанавливается требование проводить температурный скрининг всех работников перед началом рабочей смены. Лица с температурой выше 37,2 градуса и признаками респираторных заболеваний не должны допускаться к работе.

Также в рекомендациях говорится, что прием клиентов должен осуществляться исключительно по записи, с соблюдением интервала не менее 15 минут между посетителями. При этом ожидание в очереди должно быть снаружи помещения с соблюдением социального дистанцирования.

На входе в учреждение должно быть организовано место для обработки рук антисептиками.

В заведениях торговли разрешается одновременное пребывание не более одного человека на 10 квадратных метров площади обслуживания.

Допуск посетителей в учреждения торговли, парикмахерские и т.д. разрешается только в средствах индивидуальной защиты.

Субъект хозяйственной деятельности должен обеспечить работников пятидневным запасом средств индивидуальной защиты, создать условия для обработки рук антисептиками и для мытья рук.

Согласно рекомендациям для работы заведений общественного питания, обслуживания разрешается исключительно на вынос по предварительному заказу или на летних площадках под открытым небом при условии обеспечения расстояния между столами не менее 1,5 метра и одноместного или двухместного размещения клиентов.

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Администрация парков, скверов, садов и т.д. должна разместить на территории зон и при входе в них правила и информацию об ограничениях, обеспечить функционирование туалетов на территории зон, наличие жидкого мыла и дезинфицирующих средств.

Посетители имеют право пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики, собираться группами не более 3 человек.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены. Премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что после 22 мая карантин в Украине продлят, но планируются дальнейшие его ослабления. По состоянию на 5 мая в Украине подтверждены 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксированы 366 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru